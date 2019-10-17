شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من السفارة السعودية في إسبانيا للمواطنين في برشلونة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، اليوم (الخميس)، المواطنين والمواطنات الموجودين أو القادمين لمدينة برشلونة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب المظاهرات الجارية حالياً في المدينة، حاثة إياهم على الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصاً على أمنهم وسلامتهم.
كما دعت السفارة عبر حسابها في «تويتر» إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات الأمنية في مدينة برشلونة والالتزام بها، داعية إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة على أرقام الطوارئ التالية: برشلونة 0034690011111، مدريد 0034672538005.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم من السفارة السعودية في إسبانيا للمواطنين في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.