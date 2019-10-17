اخبار السعوديه

تحذير مهم من السفارة السعودية في إسبانيا للمواطنين في برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من السفارة في إسبانيا للمواطنين في والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، اليوم (الخميس)، المواطنين والمواطنات الموجودين أو القادمين لمدينة برشلونة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب المظاهرات الجارية حالياً في المدينة، حاثة إياهم على الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

كما دعت السفارة عبر حسابها في «تويتر» إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات الأمنية في مدينة برشلونة والالتزام بها، داعية إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة على أرقام الطوارئ التالية: برشلونة 0034690011111، مدريد 0034672538005.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم من السفارة السعودية في إسبانيا للمواطنين في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا