شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من السفارة السعودية في إسبانيا للمواطنين في برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، اليوم (الخميس)، المواطنين والمواطنات الموجودين أو القادمين لمدينة برشلونة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب المظاهرات الجارية حالياً في المدينة، حاثة إياهم على الابتعاد عن أماكن التجمعات حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

كما دعت السفارة عبر حسابها في «تويتر» إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات الأمنية في مدينة برشلونة والالتزام بها، داعية إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة على أرقام الطوارئ التالية: برشلونة 0034690011111، مدريد 0034672538005.