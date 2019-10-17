شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي: تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ «النقد» بالمرتبة الممتازة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس) أمراً ملكياً يقضي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. وفي ما يلي نص الأمر الملكي: الرقم: أ/83 التاريخ: 1441/2/18 بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود Advertisements ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 1412/8/27. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 1391/3/18. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 1414/3/3. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الأستاذ/ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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