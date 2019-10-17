، "تعليم الرياض".. منع منتجات الفول السوداني من دخول المدارس الابتدائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرصاً من إدارة تعليم المنطقة على من يعانون من حساسية منه

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية بنين وبنات، بمنع بيع منتجات الفول السوداني في المقاصف المدرسية .

وقال المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي: إن المنع جاء حرصاً على من يعانون من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية من حساسية من الفول السوداني؛ حيث إن المصابين من الطلبة في هذه المرحلة العمرية قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها، بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية .



وأضاف الغامدي أنه سيتم إلزام متعهدي المقاصف المدرسية في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية بوضع تحذير على بطاقة المنتجات التي تدخل ضمن مكونات الفول السوداني .الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منتجات الفول السوداني المقاصف المدرسية