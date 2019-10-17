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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .
وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .
الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .
وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.المنتخب السعودي نادي الشباب الدوري الإسباني
نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"محمد السيّد الخليج 365 2019-10-17
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .
وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .
الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .
وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
05:44 PM
تلقى عروضًا أيضًا من "الهلال" و"النصر" و"الأهلي"
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .
وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .
الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .
وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.
، نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني" ،
المصدر : الخليج 365
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