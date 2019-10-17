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نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى عروضًا أيضًا من "الهلال" و"النصر" و"الأهلي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .

الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .

وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية مثل الهلال والنصر والأهلي.المنتخب السعودي نادي الشباب الدوري الإسباني

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 05:44 PM

تلقى عروضًا أيضًا من "الهلال" و"النصر" و"الأهلي"

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نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"
محمد السيّد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .

الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .

وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.

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، نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني" ،
المصدر : الخليج 365

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