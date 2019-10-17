موعد وشروط التقديم على رتبة جندي بالمديرية العامة للجوازات 1441 عبر رابط أبشر للتوظيف

وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عبر بوابة أبشر توظيف، عن وجود بعض الوظائف الخالية للرجال مع إمكانية التقديم لهذه الوظائف إلكترونيا داخل المملكة العربية السعودية، حيث كشفت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والتقديم لوظائف المديرية العامة للجوازات في عدد من مدن المملكة على رتبة “جندي”.

موعد تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات 1441 رجال

وأعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات مؤخراً عن فتح باب التقديم للتعيين في الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للجوازات إبتداءاً من يوم الأحد 21 من شهر صفر للعام الهجري 1441، الموافق 20 من شهر أكتوبر لعام 2019، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 25 من شهر صفر الجاري، الموافق 24 من شهر أكتوبر، وطالبت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات كل ما يرغب في التقديم لهذه الوظائف ضرورة تسجيل طلبه من خلال بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف.

رابط وظائف الجوازات على رتبة جندي عبر منصة أبشر

وكشفت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات عن الرابط الخاص بتلقي طلبات التسجيل والتقديم على الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للجوازات للرجال برتبة جندي عبر بوابة أبشر للتوظيف، ويلزم على المتقدمين للتعيين في هذه الوظائف أن يتوفر لديهم كافة الشروط التالية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من خلال أبشر:

يجب أن لا يقل عن المؤهل الدراسي للمتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يلزم أن تكون الجنسية السعودية من الوالدين . يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية . يشترط أن يمتلك المتقدم شهادة حسن السلوك والسمعة. يشترط أن يتخطى المتقدم للوظيفة للفحص الطبي والمقابلة الشخصية. يلزم أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول. يلزم إجتياز إختبارات القبول و بقية الإجراءات اللازمة. إذا كان المتقدم للوظيفة متزوجاً يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية . يجب أن يتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع ضرورة التصديق عليها إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية. يفضّل أن يكون المتقدم للوظيفة يمتلك دورات في اللغات الأجنبية، ودورات في الحاسب الآلي بشرط أن لا تقل مدة الدورة عن 9 أشهر. يشترط أن تكون شهادات دورات اللغات الأجنبية والحاسب الآلي من جهة معتمدة، وإذا كانت صادرة من معهد خاص يلزم التصديق عليها من الجهات الحكومية المختصة.

ونبهت وزارة الداخلية، من خلال موقع أبشر توظيف الإلكتروني، عن أنه سوف يتم استبعاد كل من لديه اختلاف في البيانات أثناء التسجيل، وأشارت أنه يجب الانتباه جيداً أثناء ملئ البيانات حتى لا يحدث خطأ يتسبب في استبعاد المتقدم.