أوامر ملكية عاجلة في السعودية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، عن أوامر ملكية بتعيينات جديدة في عدد من المؤسسات بالمملكة، حيث أمر الملك بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لـ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ونص الأمر الملكي على أنه "أمرنا بتعيين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لـ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، وأن يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض مجلس الوزراء السعودي جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجدد المجلس، "إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها"،

وأشار إلى أن ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف عمليات تركيا بوصفها خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.