تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع الأمير محمد بن سلمان

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأطلع الرئيس عباس، ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس عباس، ان فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنا دعمها المتواصل لشعبنا وقضيته العادلة في شتى المجالات، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.

وعن الجانب السعودي: وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.