آل الشيخ يتدخل في شكواها وأمير جازن كرمها.. من هي المنقبة التي أثارت دفاع الجميع؟

وجه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في واقعة شكوى فتاة منقبة من تعرضها للمضايقة ومنعها من الجلوس بالقرب من المطاعم لإرتدائها النقاب.

وكانت الشكوى قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين أكدوا رفضهم لأي إضطهاد للمرأة المنقبة أو تقليل من دورها بالمجتمع وحقوقها ، حتى أمر “آل الشيخ ” بالتحقيق الفوري .

وتعد الفتاة صاحبة الشكوى ”مريم الحازمي” من أهم المتطوعات إذ تشارك في كافة أنشطة منطقة جازان، كما تستعين بها الإدارات الحكومية والشركات الخاصة نظراً لخبرتها في إدارة الفعاليات.

ونالت الفتاة أكثر من تكريم من قبل أمير منطقة جازان ونائبه وعدد من المحافظين، لنشاطها التطوعي وقدرتها على تنظيم الفعاليات وعلاقاتها الواسعة دون أن يكون نقابها عائق في أي خطوة.