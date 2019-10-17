وزارة الصناعة تخصص «آلية جديدة» لتفعيل المقابل المالي للعمالة الوافدة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، مركز الاتصال الوطني (آمر) ورقم الهاتف الخاص به (199099)، وذلك لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت وزارة الصناعة، أن إطلاق مركز (آمر) يأتي اتساقً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019م، القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام.

وأشارت الوازرة إلى أن قرار مجلس الوزراء يسهم في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الوزارة أنها ستستقبل الاستفسارات على مركز الاتصال الوطني (آمر) عبر الرقم (199099) وللقطاع التجاري والصناعي يتم اختيار الرقم (8)، ولخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والاستفسار عن آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية يتم اختيار رقم (6).