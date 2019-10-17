القتل تعزيرًا لمهرِّب «كوكايين» في محافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل تعزيرًا بمهرِّب كمية من الكوكايين المُخدّر يحمل جنسية نيجيريا، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تمَّ القبض على «عيسى محمد» نيجيري الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمَّ تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيد من مرجعه، وتمَّ تنفيذ حُكم القتل في الجاني «عيسى محمد» اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكَّدت وزارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.