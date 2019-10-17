«الأرصاد»: حالة عدم استقرار الأجواء تبدأ خلال أيام

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يكون هناك عدم استقرار في الأجواء، ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أنه متوقعٌ هطول الأمطار المسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة، ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال المملكة وأجزاء من غرب وسطها.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم التنويه بالمناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقًا.

وفي تقريرها عن طقس اليوم، توقعت «هيئة الأرصاد» تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

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وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إن مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وإلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أما حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية، ثم تكون بعد الظهيرة شماليةً شرقيةً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف.