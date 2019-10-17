بالأسماء.. تعيين 4 أعضاء من أهالي مكة في «هيئة التطوير»

صدرت الموافقة السامية الكريمة، على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة، أعضاء في مجلس هيئة تطوير المنطقة، وجاء ذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل.

والأعضاء الأربعة هم: طارق عبدالرحمن فقيه، والدكتور راشد بخيت الغامدي، والدكتور هشام بكر حريري ومحمد عبدالصمد القرشي، وسيعملون على المساهمة مع أعضاء مجلس هيئة تطوير المنطقة، في وضع البرامج والأسس والإجراءات التي تعزز الجوانب التنموية في المنطقة، إضافة إلى وضع السبل المحفزة للقطاع الخاص ليشارك في التنمية ويُسهم في تحقيق أهدافها، والإشراف على مشاريع التنمية في محافظات المنطقة.

من جانبهم، عبّر الأعضاء الأربعة المُعينون، عن شكرهم للمقام الكريم ولأمير منطقة مكة المكرمة على ثقتهم، مؤكدين عزمهم على العمل بما يحقق تطلعات القيادة وأمير مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وآمال أهالي وزوار المنطقة.