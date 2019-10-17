قيادة الكويت تعزي خادم الحرمين في ضحايا حادث حافلة المعتمرين

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ضحايا حادث حافلة كانت تقل معتمرين بالمدينة المنورة.

وعبَّر أمير الكويت في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة، أودى بحياة العديد من ركابها وإصابة آخرين، سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يَمُنَّ على المصابين بسرعة الشفاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام حافلة في المدينة المنورة.

وبعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية تعزية مماثلة.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة أعلنت مساء أمس الأربعاء، تفاصيل حادث التصادم المروع، الذي تسبب في وفاة 36 شخصًا وإصابة 4 آخرين على طريق الهجرة.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وتابع قائلًا «نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك».

ووجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة، وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم، معربًا عن «بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته، داعيًا المولى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

كما أعلنت صحة المدينة المنورة، وفاة 36 معتمرًا وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم حافلة كانت تقلهم، واشتعلت النار بها، مساء الأربعاء بالقرب من الكيلو ١٧٠ على طريق الهجرة السريع.