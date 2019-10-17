مرور نجران: استكمال إغلاق جميع إشارات طريق الملك سعود

أعلنت إدارة مرور منطقة نجران، اليوم الخميس، استكمال إغلاق جميع الإشارات المرورية بامتداد طريق الملك سعود.

وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مرور منطقة نجران نوه بأنه تم استكمال إغلاق جميع الإشارات المرورية على امتداد طريق الملك سعود، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من إغلاق إشارة إسكان قوى الأمن، واستبدال دورانات آمنة مكانها تسهيلًا للحركة المرورية.

وكان أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، كرم في مكتبه بديوان الإمارة أول أمس الثلاثاء، مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مناحي بن شجاع العتيبي، على نجاح ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير نتج عنها انخفاض ملحوظ في أعداد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات؛ وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.

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وأعرب أمير نجران عن شكره وتقديره مدير المرور ومنسوبي الإدارة كافة، على هذه الجهود المشرفة التي عكستها الأرقام والنتائج، لا سيما في أمر يتعلق بالأرواح والممتلكات وحفظ الأمن العام.

من جانبه، أكد العقيد السبيعي أن هذا النجاح تحقق بتضافر جهود كل منسوبي المرور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الميدان، واعدًا بمواصلة العطاء وبذل المزيد لتعزيز السلامة المرورية بالمنطقة.

حضر مراسم التكريم وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي