

الطائف 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الـ 53 بالدورة الثالثة برئاسة رئيس المجلس صاطي العتيبي ، بحضور ممثلي الأمانة وأعضاء المجلس .

وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات وقرارات المجلس للعامين 2018م-2019م، وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات تنفيذية، والجهود المبذولة بالمشاريع وسير العمل فيها للتسهيل على الأهالي وراحتهم.

كما اطلع المجلس على احتياجات الأحياء والمراكز والقرى من الخدمات البلدية، وماتم توفيره خلال الفترة الماضية من مشروعات تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة وخلافه .

ونوه المجلس بموافقة الوزارة على تنفيذ عدد من المشروعات المحورية الجديدة التي ستسهم في معالجة العديد من الملاحظات بمداخل ومخارج المدينة ومواقع الاختناقات المرورية.

واستعرض المجلس البلدي في ختام اجتماعه عدداً من التعاميم التطويرية لأعمال المجالس البلدية.

// انتهى //

16:48ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي الطائف يعقد جلستة الـ 53 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.