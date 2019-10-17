السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة الوجه



الوجه 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 واس

هطلت أمس, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من المراكز التابعة لمحافظة الوجه، شملت مركز بداء وضواحيها وجبل الهضبة ووادي النجد .

كما هطلت أمطار على مركز الفارعة شملت وسط القرية وقرية ام القف ، كما هطلت أمطار على قرية البليطيح سالت على إثرها بعض الشعاب الصغيرة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:45ت م

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