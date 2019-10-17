السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



حائل 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفالح .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بفضيلة الشيخ الفالح ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة ، سائلاً الله له العون والتوفيق .

من جانبه اعرب رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما وجده من دعم للقيام بمهام النيابة العامة بالمنطقة ، داعياً الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يديم على البلاد الأمن والاستقرار .

// انتهى //

16:41ت م

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