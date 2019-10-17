السعودية اليوم / "صحافة البيانات .. الأسس والتطبيقات" .. ورشة عمل بجامعة الملك خالد



أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

نظم المركز الإعلامي بجامعة الملك خالد بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس, ورشة عمل بعنوان "صحافة البيانات .. الأسس والتطبيقات " استفاد منها أكثر من 37 إعلامية ومهتمة بالإعلام ومنسقة إعلامية بالجهات التعليمية وعدد من الجهات بالمنطقة.

وتناولت الورشة أهم التجارب العالمية في صحافة البيانات والنصائح للوصول للبيانات، والتعريف بمواقع البيانات وخدماتها، والتعريف بمدينة البيانات الحرة، وكيفية فهم صحافة البيانات.

وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الورش والدورات التي سيقدمها المركز الإعلامي بالجامعة في عدد من مجالات الصحافة والإعلام، وتستهدف منسوبي الإعلام في المنطقة.

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16:15ت م

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