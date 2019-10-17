

نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، العديد من الدورات المهنية التربوية، ضمن برامج خطة التدريب التربوي المسائية لشاغلي الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الحالي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية، حسين آل معمر أن الدورات التي قدمت خلال هذا الأسبوع بمركز الأمير مشعل للتدريب ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، تهدف إلى التطوير المهني للمعلمين وتدريبهم لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن تقديم عدداً من الدورات والورش منها التعليم المعتمد على التفكير و أساسيات تعليم طلاب الصفوف الأولية الخط العربي ومعالجة الضعف القرائي والكتابي وتوظيف التقنية في التعليم وبحث الدرس، إلى جانب البرنامج التأهيلي للمرشدين الطلابيين، ودمج مهارات التفكير في التدريس، والقياس والتقويم وأساسيات وقواعد التعليم المؤثر.

//انتهى//

16:13ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ عدداً من الدورات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.