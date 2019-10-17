

تبوك 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

عقد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي بمكتبه بالإدارة اليوم , اجتماعاً مع مدير إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة عوض البلوي, لتفعيل مبادرة "الأولوية لهم"، التي أطلقتها الوزارة على مستوى مناطق المملكة.

وتناول الاجتماع بحث توقيع شراكة بين الجهتين لتفعيل المبادرة التي تختص بعمل مسار سريع في القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة الحامل والمرأة المرضعة, بهدف تسهيل الحركة والتنقل لهم وجعلهم قادرين على خدمة أنفسهم وتقديم الخدمة لهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن المستهدفين في المبادرة جزء مهم من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها، ولذا يستحقون من الجميع الدعم والمساندة، مُشيدًا بحرص الوزارة ووزارة الداخلية في كل ما يخدم المواطن وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين للخدمة من كبار السن وغيرهم انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:12ت م

0181





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "العمل والتنمية الاجتماعية" و "الأحوال المدنية" يبحثان سبل تفعيل مبادرة " الأولوية لهم " بمنطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.