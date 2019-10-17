اقتصادي / أمانة جدة تختتم منتدى أسبوع الجودة البلدي



جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت أمانة محافظة جدة ، بمقرها اليوم ، أعمال منتدى أسبوع الجودة البلدي تحت شعار #صح_من_أول_مرة .

وناقش المتحدثون في اليوم الأخير من أعمال المنتدى ، تجارب تطبيق الجودة في شركاتهم ومؤسساتهم ، ومدى أثر ومخرجات أعمال الجودة في هذه المؤسسات ، إلى جانب تحديد مجالات التحسين ونقاط القوة ومؤشرات أنظمة إدارة السلامة والصحة والجودة.

وجرى الإعلان عن فوز ثلاثة موظفين من منسوبي الأمانة بجوائز مسابقة أسبوع الجودة البلدي ، كما تم تكريم المشاركين في المنتدى على إسهامهم في إنجاح أعمال المنتدى .

يُذكر أن أعمال المنتدى تأتي حرصًا من الأمانة على نشر ثقافة الجودة لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

15:48ت م

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