السعودية اليوم / جامعة جازان تستحدث مسارات جديدة في "الصحافة والإعلام"



جيزان18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

استحدثت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان ثلاثة مسارات جديدة لطلاب وطالبات قسم الصحافة والإعلام تشمل "الصحافة والنشر الإلكتروني والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان".

وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان الدكتور حسن خرمي أن استحداث المسارات الثلاثة جاء عقب موافقة مجلس الجامعة ووزارة التعليم باعتماد تشعيب قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تلبية للحاجة المتزايدة وسعياً لتأهيل الكوادر الإعلامية , مفيداً أن بداية دارسة الطلاب والطالبات في المسارات الثلاثة سيبدأ مع بداية المستوى الثالث بعد انتهائهم من المتطلبات العامة.

من جانبه أكد رئيس قسم الصحافة والإعلام الدكتور أحمد العقيلي أن القرار يعد تأكيداَ واضحاً على حرص الجامعة على توفير كل ما يلبي تطلعات الطلاب والطالبات وحاجتهم للتنوع في التخصصات , وعمل القسم على تطوير وتحديث خططه الدراسية بما يلبي حاجة سوق العمل.

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15:36ت م

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