مغامرات ساحر أوز العجيب تتجدد في موسم الرياض

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيكون زوار موسم الرياض الليلة على موعد مع لقاء ساحر أوز العجيب، حيث يعيشون مغامرة تسافر بهم لعالم الخيال، وذلك ضمن استعراض مسرحي موسيقي لـ ويزرد اوف أوز على خشبة مسرح موسم الرياض في البوليفارد الليلة.

ويمتد العرض على مدى 60 يوماً حتى يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتنطلق اليوم فعاليات بوليفارد موسم الرياض والتي تزخر بالعديد من المفاجآت التي لن تُنسى ضمن موسم الرياض المصنف الأكبر في المملكة والمنطقة العربية.

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يقع البوليفارد على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول في حي حطين شمال مدينة الرياض، وقد تميز بالتصميم الرائع واحتوائه على تشكيلة فائقة من المطاعم والمقاهي العالمية الراقية؛ الأمر الذي جعل منه نقطة جذب فريدة من نوعها في العاصمة.

كما تم تخصيص مساحة 2000 م2 من البوليفارد لتكون مرافق للياقة البدنية لتلبية رغبة أولئك الذين يحبون التمتع والتمرن في أجواء مثالية وتشمل هذه المرافق حمام سباحة خارجي وملاعب ‫ ‫تنس اسكواش والعلاجات والمساحات الطبيعية، ناهيك عن مجموعة متكاملة من أحدث معدات اللياقة البدنية.

المعروف أن ساحر أوز العجيب، هي رواية للأطفال كتبها ليمان فرانك بوم وعززها بالرسوم دنسلو، نشرت من قبل شركة جورج إم هيل في شيكاغو في 17 مايو 1900، ومنذ ذلك الحين أُعيد طبعها عدة مرات، في معظم الأحيان تحت اسم ساحر أوز،الاسم الذي نال شعبية لدى موسيقية برودواي 1902 والمعروفة برؤية فيلم 1939.

القصة تؤرخ مغامرات فتاة شابة تدعى دوروثي غيل في أرض أوز، بعد أن اجتيح منزلها بعيداً عنها في مزرعتها بكنساس في إعصار.

الرواية هي واحدة من القصص المعروفة في الثقافة الشعبية الأمريكية، وترجمت على نطاق واسع. نجاحها الأولي، هو نجاح برودواي الموسيقية 1902 التي تناولها باوم تناولاً جديداً من قصته الأصلية، أدت إلى أن كتب باوم ثلاثة عشر كتاباً إضافياً قائمة كتب أوز.







