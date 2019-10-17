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بوليفارد موسم الرياض .. الوجهة الأجمل في العاصمة
فعاليات استثنائية ومسيرة استعراضية ونافورة راقصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنطلق اليوم فعاليات بوليفارد موسم الرياض والتي تزخر بالعديد من المفاجآت التي لن تُنسى ضمن موسم الرياض المصنف الأكبر في المملكة والمنطقة العربية.
متعة التسوق في بوليفارد موسم الرياض
يقع البوليفارد على شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول في حي حطين شمال مدينة الرياض، وقد تميز بالتصميم الرائع واحتوائه على تشكيلة فائقة من المطاعم والمقاهي العالمية الراقية؛ الأمر الذي جعل منه نقطة جذب فريدة من نوعها في العاصمة.
كما تم تخصيص مساحة 2000 م2 من البوليفارد لتكون مرافق للياقة البدنية لتلبية رغبة أولئك الذين يحبون التمتع والتمرن في أجواء مثالية وتشمل هذه المرافق حمام سباحة خارجي وملاعب تنس اسكواش والعلاجات والمساحات الطبيعية، ناهيك عن مجموعة متكاملة من أحدث معدات اللياقة البدنية.
مطاعم عالمية
بـ14 مطعماً حول العالم يقدم بوليفارد موسم الرياض فرصة فريدة لراغبي التذوق والتعرف على المطابخ الشرقية والغربية واختبار تجربة لا تنسى عبر تشكيلة واسعة من المطاعم العالمية وتحت إشراف مجموعة من الطهاة الخبراء في تحضير الأطباق المميزة والخاصة تلبي كل الأذواق.
مسيرة استعراضية
ويشهد بوليفارد موسم الرياض أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، يشارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، ومزيد من المفاجآت التي يترقبها المواطنون والمقيمون والزوار الذين أتوا إلى الرياض لمشاهدة هذه الفعاليات الأقوى عالميًا.
ومن المقرر أن تشتمل فعاليات بوليفارد موسم الرياض النافورة الراقصة التي تقدم عروضًا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة وجديدة.
سينما البوليفارد
أما في “لونا سينما” ضمن بوليفارد موسم الرياض فسيعيش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وتحت السماء مباشرة في تجربة فريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.
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