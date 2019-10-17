عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية مستمرة للأسبوع الرابع بمناسبة 41 سنة…

ما زالت بنده السعودية وبمناسبة احتفالاتها بمرور 41 سنة على تأسيسها، مستمرة في طرح عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية للاسبوع الرابع على التوالي، بمزيد من المفاجآت التي تفوق الخيال والتوقعات، ومفأجاة هذا الاسبوع من بنده 2500 عربة تسوق مجانية بانتظار عملائها، إضافة للتخفيضات والخصومات في أسعار مختلف المنتجات والسلع المعروضة للبيع شاملة كل ما يحتاجه أفراد العائلة من سلع غذائية وادوات كهربائية وتجهيزات منزلية وأجهزة ألكترونية وشاشات تلفزيون واجهزة المحمول الحديثة وأكسسواراتها وغيرها الكثير بانتظار عملاء بنده في جميع انحاء المملكة، وسنعرض صور التخفيضات والمفاجآت من مجلة بنده لعروض هذا الأسبوع المتميزة بأسعارها المخفضة لتناسب كافة أطياف وفئات المجتمع السعودي.

عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

مفاجأة بنده 2500 عربة تسوق مجانية من عروض بنده وهايبر بنده

مواد غذائية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وموبايلات حديثة ومنظفات ومستلزمات كافة أفراد العائلة ، وغيرها من السلع الكثير بأسعار مخفضة وخصومات مميزة، إضافة لمفاجآت هذا الاسبوع الرابع من احتفالية بنده بمرور 41 على تأسيسها، 2500 عربة تسوق مجانية، وإليكم صور مجلة بنده وهايبر بنده لعروض هذا الأسبوع خلال الفترة 18 – 24 صفر :

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عروض بنده وهايبر بنده اليومية

إضافة لعروض بنده الأسبوعية، هناك دائمًا عروضًا يومية على بعض المنتجات والسلع أو الخدمات تسري ليوم واحد أو ساعات قليلة بأسعار مخفضة ومميزة منافسة للفعاليات المشابهة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة صفحة بنده على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”