السعودية | هنيدي لجمهور الرياض: نحاول إسعادكم ورسم البسمة على محياكم

شكرا لقرائتكم هنيدي لجمهور الرياض: نحاول إسعادكم ورسم البسمة على محياكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق الليلة أولى عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، وذلك لمدة 4 أيام على مسرح. الراحل بكر الشدي في موقع "البوليفارد" الذي يشهد احتفالية ضخمة ضمن موسم الرياض.

ويشارك في المسرحية عدد من النجوم ومنهم: بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي وهي من إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسن.

كما أقيم مساء أمس الأربعاء مؤتمر صحفي لنجوم المسرحية حيث أبدى النجم محمد هنيدي سعادته بعرض المسرحية في الرياض، بعد النجاح الذي حققته في موسم جدة، وأثنى هنيدي على جهود الهيئة العامة للترفيه ودعم تركي آل الشيخ للفن والفنانين، كما عبر عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي تقدمها هيئة الترفيه في موسم الرياض.

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متمنياً أن يتم عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" بجميع مناطق المملكة، وقال: "سنعمل على إسعادكم ورسم البسمة على محياكم".

ومن جهتها قالت سامية الطرابلسي إن واحداً من أحلامها المشاركة في موسم الرياض وتحقق لها ذلك عبر هذه المسرحية، وسبق لها المشاركة في أعمال درامية سعودية، وإنها ابنة الفن السعودي على حد وصفها.

وفي نفس السياق قال الفنان محمد ثروت إن عرض المسرحية للمرة الثانية بعد عرضها في موسم جدة أمر يشرف طاقم العمل، مبديا شكره لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على ما يقدمه من نجاحات، كذلك قدم شكره للنجم هنيدي لإسهامه في عرض المسرحية بالرياض.