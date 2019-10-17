محمد بن مسعود - الدمام - صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد". وفيما يلي نص الأمر الملكي: الرقم: أ/ 83 التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالنقد أمر ملكي 17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 03:48 PM Advertisements أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد" أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد" صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد". وفيما يلي نص الأمر الملكي: الرقم: أ/ 83 التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد" ،

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