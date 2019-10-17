محمد بن مسعود - الدمام - "هادي" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-17 التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وثمّن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للامن والسلام العالمي بصورة عامة.

وجدّد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره. 17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 03:36 PM Advertisements الجانبان بحثا ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة الجانبان بحثا ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وثمّن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للامن والسلام العالمي بصورة عامة.

وجدّد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره. ، "هادي" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هادي" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.