السعودية | الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الرياض اليوم. وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق), وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.

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