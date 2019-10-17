السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح العام الدراسي بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الحفل الذي أقامته كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بمناسبة بدء العام الدراسي، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الكلية قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن.

وبعد أن أخذ معاليه مكانه بالحفل بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمة أعلن فيها افتتاح العام الدراسي الجديد متمنياً للجميع كل التوفيق، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به كلية القيادة والأركان في مجال التعليم العسكري العالي ومن خلال مناهج متطورة تُنمي القدرات التحليلية والإبداعية للدارسين بها.

ثم ألقى قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بمعالي رئيس هيئة الأركان العامة والحضور، موضحًا أن دورات الكلية تضم دارسين من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة. وتضم أيضًا دارسين من 19 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك عدد من منسوبي بعض وزارات الدولة المختلفة.

ونوه اللواء الرويلي بما تحظى به كلية القيادة والأركان من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

عقب ذلك قدم قائد الكلية هدية تذكارية لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية.