فيديوجراف.. كلاكيت ثالث مرة.. جروس مدربا للأهلي السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع السويسري كريستيان جروس، ليكون مدربا للفريق للمرة الثالثة، خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة الأهلي قررت إقالة إيفانكوفيتش بعد مرور 4 جولات فقط في دوري المحترفين، بسبب سوء النتائج وتراجع المستوى.

وأعلن النادي السعودي، في بيان رسمي، توقيع عقد مع جروس يربطه بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري 2019-2020.

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وتعد هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها جروس تدريب الأهلي، بعد الأولى بين عامي 2014 و2016 والتي قاد فيها الفريق للتتويج بـ3 ألقاب محلية، والثانية موسم 2016-2017.

وأعاد جروس الأهلي لمنصة التتويج بالدوري السعودي للمرة الأولى منذ 32 عاما، بجانب حصوله على لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد.

"العين الرياضية" تلقي الضوء من خلال هذا الفيديو على تولي جروس تدريب الأهلي.