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طقس الجمعة .. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك.
كما توقعت أن يمتد تأثير هذه الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
كما توقعت أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الخليج العربي.
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