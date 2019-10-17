اخبار السعوديه

تدشين مركز التحكيم العقاري وربطه إلكترونياً مع العدل والإسكان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تدشين مركز التحكيم العقاري وربطه إلكترونياً مع العدل والإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-17

تدشين مركز التحكيم العقاري وربطه إلكترونياً مع العدل والإسكان

سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات بين المتعاملين

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

دشّن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزيرالإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل, اليوم, المركز السعودي للتحكيم العقاري, كما دشنا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام ايجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناءً على رغبة أطرافها، وكذلك الربط الإلكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون بهذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.
من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن مركز التحكيم العقاري سيكون- بأذن الله- وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كافة المتعاملين في هذا النشاط الحيوي، مشيرا أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية وباتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونيا يقوم بها محكمين مختصين تم تأهيلهم من خلال الذراع الاكاديمي للهيئة (المعهد العقاري السعودي) بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري.
وأفاد أن المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.

 




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مركز التحكيم العقاري وربطه إلكترونياً مع العدل والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا