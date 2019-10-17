شكرا لقرائتكم أتربة ورياح على مكة المكرمة حتى الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-17 أتربة ورياح على مكة المكرمة حتى الخامسة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتربة ورياح على مكة المكرمة حتى الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.