شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يطمئن على مصابي الحافلة المحترقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مصابي حادثة حافلة الركاب التي وقعت بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

واطمأن أمير المدينة ونائبه على صحة وسلامة المصابين، ووجه الأمير فيصل بن سلمان بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.

وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً أن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.