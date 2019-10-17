7 محاورعلمية يتناولها المؤتمر العربي السادس للروبوت بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي الدكتور جار الله الغامدي عن استضافة المؤتمر خمسة متحدثين رئيسيين يتناولون سبعة محاور علمية في مجال الروبوت، وذلك في محافظة الطائف بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت خلال الفترة من 20 - 22 صفر 1441 الموافق 19- 21 أكتوبر 2019.

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وبيّن الغامدي، أن المتحدثين الخمسة في المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي من المتخصصين في الروبوت وهم: الدكتور آسان مثليف من الجامعة الإسلامية بماليزيا، والدكتور أيمن عبدالحميد النجار من جامعة الطائف، والدكتور حمادي نايت شريف من جامعة بورنموث في المملكة المتحدة، والدكتور إيهاب السيد من جامعة طيبة، والدكتور فهد البلوي من جامعة الطائف.

وقال: إن محاور المؤتمر ستكون في الاتجاهات الحديثة في تعليم الروبوتات، وتوظيف الروبوتات التعليمية في المدارس والجامعات، وتطبيقات الروبوتات في الزراعة والبيئة والمواصلات، وأيضًا في الروبوتات الدقيقة والمركبات والطائرات المسيّرة، وتطبيقات الروبوتات في الطب، والبحوث والتطوير في أنظمة الروبوتات والنماذج في التصاميم والنماذج الافتراضية والنماذج والمحاكاة للمنظومات، وتشخيص الأعطال باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتقنية الروبوت في المجتمعات العربية، وعقد وتنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، والتعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، كما تسهم في تشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني مبادرات وتقديم خدمات في هذا المجال.