الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني

اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الخميس على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

وأطلع الرئيس، ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس عباس، ان فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنا دعمها المتواصل لشعبنا وقضيته العادلة في شتى المجالات.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الآغا.

وعن الجانب السعودي: وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

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وغادر الرئيس عباس المملكة العربية السعودية، بعد زيارة رسمية استمرت يومين ، حيث كان في وداعه على أرض المطار، نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وسفير فلسطين لدى المملكة بسام الآغا.

واجتمع الرئيس خلال الزيارة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحث معهما سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة.

وأطلع الرئيس خادم الحرمين وولي عهده، على تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وجدد سيادته وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب الشقيقة المملكة العربية السعودية، وثمن دعمها ملكا وحكومة وشعبا لفلسطين وقضيتها العادلة على الصعد كافة، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.