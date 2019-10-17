إتاحة مدارس قيادة السيارات الخاصة بالرجال أمام النساء في 2020

قال رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر إن جميع مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال بالمملكة ستفتح أبوابها لتدريب النساء على القيادة، وذلك خلال عام.
وأوضح آل بشر أن هناك 64 مدرسة قيادة للرجال حالياً في مختلف مناطق المملكة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه ستتم تهيئة وتطوير هذه المدارس وفق معايير عالمية بواسطة إدارة المرور لتكون جاهزة لاستقبال النساء.
وأبان أن مدارس القيادة الخاصة بالنساء لا تكفي لاستيعاب الإقبال والتدفق الكبير من الراغبات في تعلم القيادة، لافتاً إلى أن فتح مدارس الرجال أمام النساء سيحل المشكلة، ويقلل فترات الانتظار الطويلة أمام النساء لتلقي التدريب.
فيما كشفت مصادر عن أن تدريب المرأة في مدارس التعليم الحالية المخصصة للرجال، سيراعي خصوصيتها بحيث يتم تحت إشراف مدربات متخصصات مع إمكانية إتاحة أيام مخصصة لتدريب النساء.
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