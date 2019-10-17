التقى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بالطفلة التي تعرّضت لإصـابات طفيفة؛ جراء اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. ونشر حساب هيئة الترفيه صوراً من المقابلة، مبيناً أن “آل الشيخ” أهدى الطفلة وذويها صلاحية الدخول لفعاليات موسم الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: رئيس هيئة الترفيه يلتقي بالطفلة المُصابة بواقعة الألعاب النارية.. وهذا ما أهداه لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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