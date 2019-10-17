بالفيديو شخص ينتحل صفة أمير من “آل سعود” بمعرض الصقور.. والكشف عن هويته الحقيقية

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انتحل أحد الأشخاص صفة أمير من “آل سعود”، وظهر في معرض الصقور والصيد أثناء استضافته بأحد البرامج وقد تم تقديمه على أنه خالد مترك آل سعود، رغم أنه لا يوجد شخص يسمى “مترك” في عائلة آل سعود.

وظهر الشخص في مقطع فيديو وهو يتحدث بصفة الأمير، مشيرا إلى أن معرض الصقور لا يحتاج شيء، قائلا: “كل شيء جميل والوجوه تفتح النفس”.

وقال منتحل شخصية الأمير إنه يتمنى أن يصبح المعرض أفضل دائما، وذلك في رده على سؤال المذيع “ماذا تتمنى في المستقبل”.

ونشر حساب “تاريخ آل سعود”، على “تويتر”، تغريدة لكشف حقيقة هذا الرجل، مؤكدا أن تاريخ آل سعود لا يوجد بها اسم “مترك”.

في المقابل، قال تركي بن سعود، إن الشخص اسمه خالد بن مترك الراشد آل حزيم الدوسري وأنه لا ينتمي إلى آل سعود، مؤكدا أن الخطأ من الشخص الذي أجرى معه اللقاء.