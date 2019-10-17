︎
.
انتحل أحد الأشخاص صفة أمير من “آل سعود”، وظهر في معرض الصقور والصيد أثناء استضافته بأحد البرامج وقد تم تقديمه على أنه خالد مترك آل سعود، رغم أنه لا يوجد شخص يسمى “مترك” في عائلة آل سعود.
وظهر الشخص في مقطع فيديو وهو يتحدث بصفة الأمير، مشيرا إلى أن معرض الصقور لا يحتاج شيء، قائلا: “كل شيء جميل والوجوه تفتح النفس”.
وقال منتحل شخصية الأمير إنه يتمنى أن يصبح المعرض أفضل دائما، وذلك في رده على سؤال المذيع “ماذا تتمنى في المستقبل”.
ونشر حساب “تاريخ آل سعود”، على “تويتر”، تغريدة لكشف حقيقة هذا الرجل، مؤكدا أن تاريخ آل سعود لا يوجد بها اسم “مترك”.
في المقابل، قال تركي بن سعود، إن الشخص اسمه خالد بن مترك الراشد آل حزيم الدوسري وأنه لا ينتمي إلى آل سعود، مؤكدا أن الخطأ من الشخص الذي أجرى معه اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو شخص ينتحل صفة أمير من “آل سعود” بمعرض الصقور.. والكشف عن هويته الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.