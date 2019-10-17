المؤتمر السعودي للقانون يواصل تحضيراته.. والمنظمون يرحبون بشراكة «عاجل»

رحّب المؤتمر السعودي للقانون، اليوم الخميس، بصحيفة «عاجل» الشريك الإعلامي للمؤتمر في دورته الثانية، التي ستعقد خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر المقبل، بمدينة الرياض.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤتمر على موقع التواصل تويتر: «نرحب بصحيفة عاجل الإلكترونية شريكًا إعلاميًّا في المؤتمر السعودي للقانون».

يذكر أن الدورة الثانية من المؤتمر السعودي للقانون، تُعقَد من 3 حتى 5 نوفمبر 2019 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال الرياض، تحت شعار «تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة».

ويُعقد المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين، ولجنة الإفلاس، والهيئة العامة للاستثمار، و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي).

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ويهدف المؤتمر في دورته الثانية، إلى مشاركة الخبراء في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع الملكية الفكرية والتكنولوجيا المالية، واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات، وتسريع الابتكار في نظامها القانوني السعودي، وتمكين قادة المستقبل في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة في مجالهم، من خلال برنامج علمي ثريٍّ يحتوى على ست حلقات نقاش، و4 جلسات، و32 ورشة عمل بمحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه المنصة الفريدة والأبرز التي تمكن الخبراء من تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.

ويتضمن المؤتمر أيضًا ورش عمل عن التكنولوجيا المالية «فنتك» وإعداد عقودها، وأهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها، وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز أخذ المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة، وتم تخصيص يوم لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي، ويشمل أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها، خاصةً التجارية.

لمزيد من المعلومات، زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر عبر الرابط