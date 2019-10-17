انتقال طالبات جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر للمباني الجديدة.. الأحد المقبل

تستعد طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر، للانتقال إلى مباني الكليات الجديدة، بدءًا من يوم الأحد القادم.

وأوضحت جامعة الأمير سطام عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ عميد كلية الآداب والعلوم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور عمر بن نوح المطيري، تفقد مباني كليات الجامعة الجديدة بالمحافظة (فرع الطالبات)، للوقوف على سير العمل بانتقال الدراسة للطالبات يوم الأحد الموافق 21 صفر 1441 هـ؛ حيث سيتم انتقال كليات الآداب والعلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية، على أن يتم انتقال طالبات كلية التربية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتتكوَّن المباني الجديدة من عدة كليات، هي: كلية السنة التحضيرية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية التربية، وتبلغ المساحة الإجمالية 20 ألف متر مربع، وتتكون كل كلية من 18 معملًا و50 قاعة دراسية، و3 قاعات للأنشطة اللاصفية، كما تضمّ مسرحًا يتسع لـ400 طالبة، وكافتيريا تبلغ مساحتها 441م، ومكتبة حديثة، إضافة إلى 42 غرفة تستخدم كمرافق خدمية.

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ووجَّه الدكتور المطيري، فريق العمل المخصص لعملية انتقال الدراسة للطالبات، بأهمية الجودة في العمل لتوفير البيئة التعليمية الأكاديمية المثالية للطالبات وسير العملية التعليمية على أكمل وجه.

كما قدَّم الدكتور المطيري، الشكر إلى مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ولوكيل الجامعة للفروع المكلف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري ووكلاء الجامعة، على توجيهاتهم ودعمهم وحرصهم على إنجاز العمل وفق طموح وتطلعات الجامعة، والتي كان لها الأثر البالغ في تخطِّي العقبات والصعوبات وإنجاز العمل.

كما تقدَّم الدكتور المطيري بالشكر لجميع فرق العمل واللجان والعاملين في هذا المشروع الذي تمَّ بتوفيق الله أولًا، ثم بتظافر جهود العاملين سواء من داخل الجامعة وخارجها.