تنبيه من «أمانة الشرقية» لأصحاب المباني والمشاريع بخصوص إجراءات مقاومة الحرائق

وجهت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، تنبيهًا لأصحاب المباني بشأن إجراءات خاصة بمقاومة الحرائق.

وأوضحت أمانة الشرقية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها تحث أصحاب المباني والمشاريع بضرورة الالتزام بتركيب مواد التكسية وألواح الألمنيوم (الكلادينج)، المطابقة للمواصفات والمقاومة للحريق والاشتراطات في أعمال البناء لجميع المباني.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن هذا الإحراء يهدف إلى سلامة البناء وضمان عدم التأخير في إصدار شهادة أشغال البناء.

وفي السياق ذاته، أكدت أمانة الشرقية، أمس، الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي وتوقف استخدام ألواح الألمنيوم (الكلادينج) غير المقاومة للحريق في أعمال البناء لجميع المباني.

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من جهة اخرى، أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بإنشاء إدارة جديدة، بمسمى «إدارة التنظيم الإداري»، وتكليف المهندس فهد بن متعب الحسيني مديرًا عامًّا لها، وتتولى الإدارة الجديدة جميع الأعمال المتعلقة بالتنظيم الإداري لمنظومة القطاع البلدي بالأمانة.

وفي سياق مغاير، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اعتزامها إنشاء مشروع جسر مشاة يربط بين حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية في الخبر، والذي تنفذه وكالة التعمير والمشاريع ممثلة من خلال الإدارة العامة للإشراف موضحة أن أهمية المشروع تكمن باعتبار الموقع من مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، إن أمانة الشرقية تسعى إلى جودة العمل بمشروع الجسر والانتهاء منة في الوقت المجدول بنهاية 2020م، ومراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.