أكَّدت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، عدم تعرُّض المواطنين السعوديين في جمهورية الفلبين لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين مؤخرًا.
وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للسفارة، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت السفارة إلى أنَّها لم تتلقَّ أي بلاغ من قبل أي مواطن، راجيةً من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
وطالبت السفارة المواطنين السعوديين في حالة الطوارئ، بالتواصل معها على مدار الساعة.
وأمس الأربعاء، ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي.
وقال المعهد: إنَّ الزلزال الذي وقع على عمق 14 كلم حدَّد مركزه على بعد 7.7 كلم من مدينة كولومبيو.
كانت هذه تفاصيل خبر «بيان طمأنة» من السفارة السعودية بالفلبين بعد «زلازل الجنوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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