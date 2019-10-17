الداخلية تنفذ القتل تعزيرًا في مهرب حشيش وحبوب مخدرة بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب حشيش وحبوب مخدرة من الجنسية اليمنية، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم القبض على «سلطان علي يحيى زهير» اليمني الجنسية، عند تهريبه كمية من الحشيش المُخدّر والحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا والحُكم بقتله تعزيرًا.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «سلطان علي يحيى زهير» اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت وزارة الداخلية للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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