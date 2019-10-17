شرطة الرياض تسقط «المعتدين الثلاثة» على عامل محطة المحروقات بالدلم

نجحت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة محروقات، وهي الواقعة التي وثقها مقطع فيديو مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة.

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض، أن الجناة ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم؛ حيث أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدمًا، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.