الدفاع المدني ينظم دورة الاستجابة الطارئة في حوادث المواد الخطرة‬

تنظم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة «الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة»؛ وذلك بمعهد الدفاع المدني لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة 17 متدربًا يُمثلون عددًا من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

ويأتي ذلك ضمن إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

ومن جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، لافتًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

وأشار العميد الشمراني إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفرق والوحدات المعنية بالتخطيط، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة لرفع وبناء قدراتهم بما يمكنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.