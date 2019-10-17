الأرصاد: طقس صحو على «موسم الرياض» اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الخميس، بموسم الرياض، وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن طقس موسم الرياض صحو، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 4/7 كم- ساعة.

وأوضحت الهيئة، أنَّ درجة الحرارة الكبرى تبلغ 34 درجة، والصغرى تبلغ 21 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 23%.

وفي تقريرها لطقس اليوم، توقعت «هيئة الأرصاد» تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحدّ مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان صادر عنها: إن مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وإلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

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كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أما حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية ثم تكون بعد الظهيرة شماليةً شرقيةً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف.