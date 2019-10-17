«الطيران المدني» تُطلع «عاجل» على تفاصيل منافسة مطار الأمير نايف بالقصيم

تعكف الهيئة العامة للطيران المدني، في الوقت الحالي، على تجهيز وثائق منافسة تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.
وقالت «هيئة الطيران» -في تصريحات لـ«عاجل»- إنه سيتم طرح المشروع كمنافسة عامة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هذا التطوير هدفه رفع الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين مسافر سنويًّا.
وأشارت إلى أن مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم يتكون من: «إنشاء صالة سفر الركاب، وإنشاء ساحة وقوف طائرات، وإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق، وإنشاء صالة كبار زوار، وإنشاء المباني الإدارية والخدمات المساندة».
ويهدف مشروع تطوير وتأهيل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز لاستقبال وتوديع المسافرين ضمن الرحلات الداخلية والدولية، إلى مواكبة عجلة التطوير بمنطقة القصيم.
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